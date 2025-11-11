Ричмонд
Экс-начальник Железногорск-Илимского почтамта обвиняется в присвоении имущества

Она с сожителем сдала в аренду недвижимость акционерного общества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Экс-руководитель Железногорск-Илимского почтамта подозревается в присвоении чужого имущества. С 2023 по май 2025 года подозреваемая и ее сожитель, водитель почтового отделения, сдали в аренду недвижимость акционерного общества в обход установленного порядка. Так, они незаконно получили более миллиона рублей.

— Следователи завели уголовное дело в отношении 50-летней женщины по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере», — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сотрудники ведомства провели обыски в квартире и на работе обвиняемой и изъяли документы и вещественные доказательства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что СК расследует дело о падении льда на беременную женщину в столице Приангарья.