Экс-начальник Железногорск-Илимского почтамта обвиняется в присвоении имущества

Экс-руководитель Железногорск-Илимского почтамта подозревается в присвоении чужого имущества. С 2023 по май 2025 года подозреваемая и ее сожитель, водитель почтового отделения, сдали в аренду недвижимость акционерного общества в обход установленного порядка. Так, они незаконно получили более миллиона рублей.
— Следователи завели уголовное дело в отношении 50-летней женщины по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере», — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по региону.
Сотрудники ведомства провели обыски в квартире и на работе обвиняемой и изъяли документы и вещественные доказательства.
