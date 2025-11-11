Экс-начальник Железногорск-Илимского почтамта обвиняется в присвоении имущества

Экс-руководитель Железногорск-Илимского почтамта подозревается в присвоении чужого имущества. С 2023 по май 2025 года подозреваемая и ее сожитель, водитель почтового отделения, сдали в аренду недвижимость акционерного общества в обход установленного порядка. Так, они незаконно получили более миллиона рублей.