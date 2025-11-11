Суд оставил в СИЗО киллера, который напал на Ирину Шевырёву в Казани

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда, постановление Советского суда оставлено без изменения. 16 октября суд отправил его под арест на два месяца.
Напомним, 14 октября Татарстан потрясла шокирующая видеозапись — около гимназии № 94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме.
Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Тогда говорили — женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц, спустя несколько дней стало известно, что она пришла в себя.
Под подозрение следствия попали шесть человек. В групповом покушении на убийство подозревают мужа Ирины — Ивана Шевырёва, ее свекра Станислава Шевырёва. Оба известные в Казани бизнесмены и работают в фирме «Волга-Автодор», которую когда-то основал Шевырёв-старший. В покушении на убийство также обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного — начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственный исполнитель покушения — Рифат Султанов и его сообщник, который следил за Шевырёвой, Бурихон Хамидов работали в «Волга-Автодоре» неофициально.
Первым в СИЗО по ходатайству следователя очутился Андрей Черкасин, туда же на два месяца отправился Бурихон Хамидов, который пришел в полицию с явкой с повинной. Подчиненного Черкасина — Булата Галлямова — отправили под домашний арест. Жить он там будет под охраной, так как проходит по программе защиты свидетелей.