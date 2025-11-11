В Самарской области задержали 7 авиарейсов 11 ноября

В Самарской области ранним утром во вторник, 11 ноября, была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя несколько часов представители Росавиации сообщили о введении временных ограничений в аэропорту «Курумоч».
— Ограничения сняли в 12:56. Их вводили для обеспечения безопасности, — указали в сообщении.
После снятия ограничений часть авиарейсов все равно находятся в статусе задержан. Вылет отложили по направлениям: «Самара — Москва», «Самара — Сургут», «Самара — Новосибирск», «Самара — Ереван», «Самара — Шарм Эль Шейх». О причинах задержки не сообщается. Пассажирам рекомендуют отслеживать изменения на сайте аэропорта.
