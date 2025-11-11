Ричмонд
В Пакистане 12 человек погибли при подрыве смертника у здания суда

Теракт в Исламабаде: 12 человек стали жертвами взрыва смертника у здания суда. В городе введены усиленные меры безопасности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Исламабаде произошел взрыв, жертвами которого стали 12 человек и 20 получили ранения. Полиция сообщает, что на месте были обнаружены останки предполагаемого террориста-смертника. Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV.

Мощный взрыв, произошедший у комплекса окружного суда (District Judicial Complex), потряс столицу и вызвал немедленную реакцию экстренных служб.

Полиция подтвердила, что территория была оцеплена и все пострадавшие были доставлены в госпиталь PIMS для оказания медицинской помощи. На место происшествия оперативно прибыли саперы, следственные группы и судмедэксперты.

Правоохранительные органы занимаются установлением личностей погибших. Эксперты изучают состав и характер использованных взрывчатых веществ.

После произошедшего в Исламабаде были усилены меры безопасности, особенно вокруг правительственных учреждений и зданий судебных органов. Силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности.