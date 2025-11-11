Копили много лет: в Златоусте супруги лишились 9 млн рублей в попытке установить обновление на телефон

Все началось со звонка самозваного сотрудника мобильного оператора. Аферист уговорил 56-летнего мужчину в необходимости установить обновления на телефон, чтобы работать со связью 5G. По указке мошенников златоустовец и его супруга скачали и установили файлы «обновлений».