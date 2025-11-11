Ричмонд
Копили много лет: в Златоусте супруги лишились 9 млн рублей в попытке установить обновление на телефон

Мошенники украли у златоустовцев 9 млн под видом обновления телефона для 5G.

Источник: Комсомольская правда

Супружеская пара лишилась 9 млн рублей. Деньги, которые муж и жена копили много лет, попали в руки мошенников.

Все началось со звонка самозваного сотрудника мобильного оператора. Аферист уговорил 56-летнего мужчину в необходимости установить обновления на телефон, чтобы работать со связью 5G. По указке мошенников златоустовец и его супруга скачали и установили файлы «обновлений».

После этого шесть часов телефоны «не подчинялись» супружеской паре. Но аферисты перезванивали и убеждали, что все в порядке, просто продолжается обновление.

Потом муж и жена перезагрузили гаджеты и увидели, что их сбережения перевели на неизвестные счета.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, после обращения горожан возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.