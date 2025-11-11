Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишилась 45 тысяч долларов: Иностранная гражданка пыталась улететь из Кишинева в Париж с незадекларированной валютой — деньги конфисковали

По закону Молдовы, сумма свыше 10 000 долларов подлежит обязательному декларированию, однако пассажирка не заявила о средствах.

Источник: Комсомольская правда

Иностранка пыталась улететь в Париж с $45 тысячами в чемодане.

Пограничники совместно с таможенниками Кишинёва обнаружили незадекларированные деньги у 38-летней пассажирки рейса «Кишинёв — Париж». Сумма изъята, дело передано для дальнейшего расследования.

В Международном аэропорту «Евгений Дога» в Кишинёве правоохранители пресекли попытку вывоза из страны $45 400 незадекларированных средств. Пассажирка, 38-летняя женщина, выбрала «зелёный коридор» и заявила, что не везёт товаров, подлежащих декларированию. Однако при проверке багажа сотрудники обнаружили крупную сумму денег, о которой женщина не сообщила, как того требует закон.

Финансовые средства были изъяты, а случай передан в Управление уголовного преследования Таможенной службы для дальнейшего рассмотрения.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).

Премьер Молдовы сам вызвал на себя шквал критики, отказавшись от «испытательного» срока 100 дней: Скандал с фальшивыми дипломами — это только начало провала.

Один скандал с поддельными дипломами, которые получили румынские врачи в Государственном университете медицины и фармацевтики Молдовы, чего стоит (далее…).

Молдова «гуглит» на русском: Лишь четверть населения страны использует в поисковых системах румынский — всё что нужно знать об языковых предпочтениях.

При использовании банкоматов 67% пользователей выбирают русский интерфейс (далее…).