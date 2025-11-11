Лишилась 45 тысяч долларов: Иностранная гражданка пыталась улететь из Кишинева в Париж с незадекларированной валютой — деньги конфисковали

Иностранка пыталась улететь в Париж с $45 тысячами в чемодане.
Пограничники совместно с таможенниками Кишинёва обнаружили незадекларированные деньги у 38-летней пассажирки рейса «Кишинёв — Париж». Сумма изъята, дело передано для дальнейшего расследования.
В Международном аэропорту «Евгений Дога» в Кишинёве правоохранители пресекли попытку вывоза из страны $45 400 незадекларированных средств. Пассажирка, 38-летняя женщина, выбрала «зелёный коридор» и заявила, что не везёт товаров, подлежащих декларированию. Однако при проверке багажа сотрудники обнаружили крупную сумму денег, о которой женщина не сообщила, как того требует закон.
Финансовые средства были изъяты, а случай передан в Управление уголовного преследования Таможенной службы для дальнейшего рассмотрения.
