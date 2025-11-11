Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражей

Как следует из опубликованных на сайте Басманного райсуда документов, дело Анны Елисеевой соединено с другим уголовным делом, возбужденным в августе 2024 года в отношении директора МБУ «Центр компетенций по вопросам городской среды адрес “ВЯЗ” по факту покушения на мошенничество путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.