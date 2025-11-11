СК возбудил дело после обрушения конструкции комплекса «Снежком» в Красногорске

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске в момент его разбора (ст. 216 УК РФ). В результате падения частей строения повреждения получили рядом припаркованные автомобили. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется. На месте работают следователи и криминалисты», — рассказали в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры, по факту инцидента надзорное ведомство проведет проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса. По итогам проверочных мероприятий будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. По данным прокуратуры, в результате инцидента было повреждено более 50 автомобилей, припаркованных рядом с объектом сноса.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в подмосковном Красногорске в ходе демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение части конструкции, в результате чего фрагменты бетона упали на прилегающую парковку. По данным Минздрава области, в результате происшествия пострадали два человека.