СК возбудил дело после обрушения конструкции комплекса «Снежком» в Красногорске

Как сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры, по факту инцидента надзорное ведомство проведет проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса. По итогам проверочных мероприятий будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. По данным прокуратуры, в результате инцидента было повреждено более 50 автомобилей, припаркованных рядом с объектом сноса.