Что известно об обрушении горнолыжного комплекса в Красногорске

В подмосковном Красногорске обрушилась опорная колонна демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком». При падении на проезжую часть конструкция повредила более 100 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В результате происшествия пострадали два человека: мужчину накрыло камнями, а женщина получила порезы в результате разбитого окна в многоэтажном доме. Администрации городского округа Красногорск сообщили, что обращений в больницы не зафиксировано.
Там также заверили, что все автовладельцы, чьи транспортные средства были повреждены, получат денежную компенсацию.
Горнолыжный комплекс «Снежком» был построен в 2008 году. Комплекс пришел в аварийное состояние после того, как компания-застройщик обанкротилась. В 2023 году власти Московской области решили его снести.
В конце 2024 года, на территории был зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом: погиб рабочий, на которого упала металлическая балка.