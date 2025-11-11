Ричмонд
Что известно об обрушении горнолыжного комплекса в Красногорске

В Красногорске рухнула опорная колонна демонтируемого комплекса «Снежком», повредив свыше сотни припаркованных автомобилей. Два человека пострадали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Красногорске обрушилась опорная колонна демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком». При падении на проезжую часть конструкция повредила более 100 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В результате происшествия пострадали два человека: мужчину накрыло камнями, а женщина получила порезы в результате разбитого окна в многоэтажном доме. Администрации городского округа Красногорск сообщили, что обращений в больницы не зафиксировано.

Там также заверили, что все автовладельцы, чьи транспортные средства были повреждены, получат денежную компенсацию.

Горнолыжный комплекс «Снежком» был построен в 2008 году. Комплекс пришел в аварийное состояние после того, как компания-застройщик обанкротилась. В 2023 году власти Московской области решили его снести.

В конце 2024 года, на территории был зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом: погиб рабочий, на которого упала металлическая балка.