После взрыва на заводе в Копейске изменят регламент работы южноуральских экстренных служб

В Челябинской области вносят корректировки в порядок совместной работы экстренных служб. Такое решение приняли после взрыва на заводе в Копейске и ликвидации ЧС. Об этом рассказали в региональном министерстве общественной безопасности.
— Большое внимание уделено вопросам взаимодействия между оперативными службами, чтобы распространить положительный опыт на территории всей области, — пояснили в пресс-службе министерства.
Итоги аварийно-спасательных работ подвели на специально собранном совещании в МЧС. Действия спасателей и пожарных высоко оценил министр общественной безопасности Эдуард Орлов.
— Они проявили свои лучшие качества — слаженность, ответственность и профессионализм при работе в сложнейших условиях и выполнили все поставленные задач, — заявил глава министерства.
Напомним, жертвами трагедии на предприятии стали 23 человека. По версии следствия, причиной взрыва было нарушение требований промышленной безопасности.