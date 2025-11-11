Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После взрыва на заводе в Копейске изменят регламент работы южноуральских экстренных служб

Регламент работы экстренных служб изменится после взрыва на заводе в Копейске.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области вносят корректировки в порядок совместной работы экстренных служб. Такое решение приняли после взрыва на заводе в Копейске и ликвидации ЧС. Об этом рассказали в региональном министерстве общественной безопасности.

— Большое внимание уделено вопросам взаимодействия между оперативными службами, чтобы распространить положительный опыт на территории всей области, — пояснили в пресс-службе министерства.

Итоги аварийно-спасательных работ подвели на специально собранном совещании в МЧС. Действия спасателей и пожарных высоко оценил министр общественной безопасности Эдуард Орлов.

— Они проявили свои лучшие качества — слаженность, ответственность и профессионализм при работе в сложнейших условиях и выполнили все поставленные задач, — заявил глава министерства.

Напомним, жертвами трагедии на предприятии стали 23 человека. По версии следствия, причиной взрыва было нарушение требований промышленной безопасности.