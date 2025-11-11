The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера

О смерти Слуцкера сообщил Дэвид Эллисон — адвокат его бывшей жены Алены, которая после развода судилась с ним в Лондоне. В ходе процесса Слуцкер заявлял, что у него возникли серьезные финансовые трудности из-за кражи его активов, и подчеркивал, что эти обстоятельства не имеют никакого отношения к тому, что его жена подала на развод.