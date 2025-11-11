The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера

Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер в сентябре умер от рака в хосписе в Женеве, пишут The Guardian и Daily Mail.
О смерти Слуцкера сообщил Дэвид Эллисон — адвокат его бывшей жены Алены, которая после развода судилась с ним в Лондоне. В ходе процесса Слуцкер заявлял, что у него возникли серьезные финансовые трудности из-за кражи его активов, и подчеркивал, что эти обстоятельства не имеют никакого отношения к тому, что его жена подала на развод.
Суд установил, что до расставания Слуцкер и его жена жили в «очень большом» доме в Лондоне площадью 2790 кв. м и стоимостью 45 млн фунтов стерлингов, потратили «миллионы фунтов стерлингов» на его реконструкцию и ремонт, а их семейные поездки на отдых оценивались в десятки тысяч евро. Кроме того, бизнесмен владел коллекцией произведений искусства на 4 млн фунтов стерлингов.
В итоге судья заявил, что размер состояния Слуцкера «в значительной степени подтверждается документами, которые были составлены от его имени, подписаны и подтверждены им, и демонстрируют финансовое положение незадолго до того, как он столкнулся с расторжением брака и началом данного разбирательства».
«Ни он, ни его наследники не заплатили ни копейки бывшей жене, а незадолго до смерти он исчез, прервав все контакты со своими маленькими детьми», — утверждает Эллисон.
Как отмечает The Guardian, суды в Британии обычно не публикуют решения по делам, связанным с семейными вопросами, но судья в данном случае счел это уместным, учитывая статус Слуцкера как бывшего сенатора и его «серьезные неоднократные неправомерные действия в ходе судебных разбирательств».
Владимир Слуцкер родился 27 августа 1956 года в Москве, выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1990-х был председателем совета директоров «Группы Финвест». В 2002—2010 годах был членом Совета Федерации от Чувашии, занимал пост президента Российского еврейского конгресса.
Первой женой предпринимателя была основательница сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер, их развод в 2009 году широко освещался в прессе, они судились по поводу имущества и опеки на детьми. Бизнесмен среди прочего претендовал на половину лондонского дома за 40 млн фунтов стерлингов, но суд в Британии полностью оставил его Ольге. Кроме того, она сумела добиться прав на опеку над их общими детьми.