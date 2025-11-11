В Нижнеилимском районе 90-летняя пенсионерка попала под колеса Тойоты, момент попал на видео

В Нижнеилимском районе 90-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, это произошло около 16 часов на площади Конституции города Железногорска-Илимского.
— 23-летняя девушка, находясь за рулем машины «Тойота Корона», при движении задним ходом не убедилась в безопасности и наехала на пешехода, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
В результате происшествия, пенсионерка получила телесные повреждения, ее экстренно госпитализировали в больницу. Правоохранители проводят проверку. Установлено, что у виновницы стаж вождения составляет менее двух лет.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Шелеховском районе ограничили движение транспорта из-за ДТП с фурами.