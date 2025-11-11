В Нижнеилимском районе 90-летняя пенсионерка попала под колеса Тойоты, момент попал на видео

В Нижнеилимском районе 90-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, это произошло около 16 часов на площади Конституции города Железногорска-Илимского.