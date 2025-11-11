Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнеилимском районе 90-летняя пенсионерка попала под колеса Тойоты, момент попал на видео

Пенсионерку с травмами госпитализировали в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеилимском районе 90-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, это произошло около 16 часов на площади Конституции города Железногорска-Илимского.

— 23-летняя девушка, находясь за рулем машины «Тойота Корона», при движении задним ходом не убедилась в безопасности и наехала на пешехода, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

В результате происшествия, пенсионерка получила телесные повреждения, ее экстренно госпитализировали в больницу. Правоохранители проводят проверку. Установлено, что у виновницы стаж вождения составляет менее двух лет.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Шелеховском районе ограничили движение транспорта из-за ДТП с фурами.