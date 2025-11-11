Избиение школьника из-за девочки шокировало всех

«Видно, что удар поставлен, и бросок он выполнил вполне профессионально. Если в 12 лет у ребёнка столько силы, то через три-четыре года это будет машина для убийства. Многие родители говорят: “Мы боимся отправлять детей в школу, зная, что этот человек будет дальше учиться”», — говорит Михаил.