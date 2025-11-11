Избиение школьника из-за девочки шокировало всех

В одной из школ Миасса 12-летний ученик жестоко избил семиклассника. Толпа детей снимала это на видео. Пострадавший ребёнок попал в больницу. Следственный комитет организовал проверку образовательного учреждения по статье УК РФ «Халатность». Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела. Что происходит в школе сейчас, читайте в материале chel.aif.ru.
Как случилось избиение школьника
Всё произошло днём 9 ноября 2025 года после уроков в сквере около гимназии № 19, где учатся и обидчик, и пострадавший.
Видео с избиением распространилось по соцсетям. На кадрах видно, как один мальчик профессиональным броском через спину опрокидывает другого на землю и начинает мутузить кулаками и запинывать, не давая подняться. Остальные дети ахают и комментируют действо: «Знаем этот приём», «Да знаешь, он и отвечать не сможет». В итоге пострадавшему потребовалась помощь врачей — его госпитализировали.
«Есть сотрясение, понятно, что отбиты внутренние органы. В данный момент устанавливается тяжесть вреда здоровью», — сообщил корреспонденту chel.aif.ru Михаил М. (имя изменено — прим. редакции), знакомый семьи пострадавшего ребёнка.
Как оказалось, конфликт между подростками начался ещё в школе, рассказал Михаил. По одной из версий, причиной стала девочка — якобы пострадавший случайно её задел, когда шёл мимо. Другой участник (напавший) узнал про это и якобы решил заступиться — повалил на пол и начал драться.
По словам Михаила, девочка знает обоих ребят, претензий к пострадавшему не имеет и просила «защитника» не вмешиваться. Тогда они вроде бы обо всём договорились и даже пожали друг другу руки. Однако задира, видимо, решил проучить пострадавшего: назначил оператора, который будет снимать их поединок.
Теперь его родители пытаются представить инцидент как «договорной поединок», однако это ложь, говорит Михаил. Пострадавший сразу отказался драться, а девочка, которую он случайно задел, подходила извиняться и говорила, что пыталась остановить задиру, но тот её не послушал.
Подросток, избивший одноклассника, в школе пользуется дурной славой — его, 12-летку, боятся школьники постарше. Раньше мальчик занимался рукопашным боем, однако из секции, по слухам, его выгнали за драки.
«Видно, что удар поставлен, и бросок он выполнил вполне профессионально. Если в 12 лет у ребёнка столько силы, то через три-четыре года это будет машина для убийства. Многие родители говорят: “Мы боимся отправлять детей в школу, зная, что этот человек будет дальше учиться”», — говорит Михаил.
Что было после избиения школьника
После случившегося руководство школы устроило встречу с родителями пострадавшего и агрессора в присутствии психолога. В день инцидента мать хулигана была готова сотрудничать: обещала оплатить лечение и извиниться, поделился подробностями Михаил.
Однако на следующий день, посоветовавшись с юристами, она кардинально изменила позицию. Семья заявила, что ограничится штрафом в 2000 рублей, поскольку это максимальное наказание, и отказывается от любой дальнейшей помощи или ответственности. Более того, они отказались забирать документы из школы и пригрозили жалобой в прокуратуру на любое давление.
По словам Михаила, сам задира же демонстрировал полное отсутствие раскаяния. На встрече в школе он вёл себя вызывающе: стоял с руками в карманах, разговаривал с взрослыми пренебрежительно. Позже он отправил ему оскорбительные сообщения, приняв за отца пострадавшего ребёнка. В них он обвинял во всём окружающих.
Впоследствии выяснилось, что подросток уже состоит на учете в ПДН за нарушение комендантского часа. Мама агрессивного подростка, видя, что ситуация приобретает серьёзный оборот, вновь просит «дать шанс» её сыну. Однако родители не верят, что мальчик сможет остановиться, и требуют решительных мер. Сама же она не пыталась исправить ситуацию, а, напротив, пожаловалась на педагога, который сделал её сыну замечание за хамство.
Высказывалось предложение перевести мальчика на очно-заочную форму обучения, однако большинство родителей против и требуют его изоляции, так как боятся за безопасность своих детей. Единственным приемлемым решением они считают перевод в спецшколу.
«Хорошо, что вмешался следственный комитет. Замять это дело не получится. Мы все надеемся, что ребёнок понесёт заслуженное наказание, потому что он чувствует свою безнаказанность. Все родители настроены на то, чтобы его убрали из школы. Надеемся, что его переведут», — заключил Михаил.
Комментарий специалиста
Такое агрессивное поведение подростка важно рассматривать комплексно — в данной ситуации возможны биологические, социальные, внутрисемейные нарушения, утверждает психолог и член Общероссийской психотерапевтической профессиональной лиги Юлия Путилова.
«Всё похоже на поведенческое расстройство, которое будет отражаться в систематическом нарушении прав других или общепринятых норм. Оно может проявляться в виде агрессии к людям, к животным, нарушении и разрушении собственности, обмане или воровстве», — говорит специалист.
Некоторые расстройства выражаются в виде обидчивости, злопамятности, частых приступах гнева, раздражительности. Ребёнок может злиться, спорить со взрослыми, отрицать правила и просьбы, намеренно раздражать окружающих. В семье у такого ребёнка может быть холодная мать, либо с ним жестоко обращаются — поэтому он так реагирует.
«Здесь очень важно понимать, что такого ребенка не отласкать ни учителю, ни школе, ни родителям — это уже сформированная личность. Здесь нужно привлекать психиатра — силами школы обращаться, изолировать этого ребёнка, как бы это страшно бы ни звучало. Без психиатрической экспертизы утверждать о таком нельзя, но если мы говорим, что возможны выявленные отклонения психического уровня, то — да. Потому что другие дети страдать точно не должны», — комментирует психолог.