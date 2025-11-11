В Ростове адвоката заподозрили в присвоении денег, принадлежащих банкроту

По данным Следкома, адвоката Адвокатской палаты Ростовской области назначили финансовым управляющим мужчины, которого до этого признали банкротом. Служитель Фемиды снял со счета своего подопечного более 590 тысяч рублей и заявил, что намерен потратить сумму при завершении реализации имущества, но в итоге просто забрал деньги себе.