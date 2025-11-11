Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове адвоката заподозрили в присвоении денег, принадлежащих банкроту

На Дону адвоката задержали после обмана на 590 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали адвоката, подозреваемого в обмане банкрота и присвоении его средств. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— Обвинение предъявили по части 3 статьи 160 УК РФ. Подозреваемого взяли под домашний арест. На допросе он признал свою вину. Следствие еще ведется, выясняются детали, — прокомментировали в СК.

По данным Следкома, адвоката Адвокатской палаты Ростовской области назначили финансовым управляющим мужчины, которого до этого признали банкротом. Служитель Фемиды снял со счета своего подопечного более 590 тысяч рублей и заявил, что намерен потратить сумму при завершении реализации имущества, но в итоге просто забрал деньги себе.

Известно, что адвокат пытался скрыть преступление, не указав в своем отчете данные о списании средств, но усилия оказались тщетными. Во время следствия на это сразу же обратили внимание.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.