В Ростове адвоката заподозрили в присвоении денег, принадлежащих банкроту

В Ростове-на-Дону задержали адвоката, подозреваемого в обмане банкрота и присвоении его средств. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
— Обвинение предъявили по части 3 статьи 160 УК РФ. Подозреваемого взяли под домашний арест. На допросе он признал свою вину. Следствие еще ведется, выясняются детали, — прокомментировали в СК.
По данным Следкома, адвоката Адвокатской палаты Ростовской области назначили финансовым управляющим мужчины, которого до этого признали банкротом. Служитель Фемиды снял со счета своего подопечного более 590 тысяч рублей и заявил, что намерен потратить сумму при завершении реализации имущества, но в итоге просто забрал деньги себе.
Известно, что адвокат пытался скрыть преступление, не указав в своем отчете данные о списании средств, но усилия оказались тщетными. Во время следствия на это сразу же обратили внимание.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.