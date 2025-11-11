Башкирия предложила новые объекты для включения в список ЮНЕСКО

Башкирия предложила новые объекты для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На заседании республиканского комитета по делам организации, состоявшемся 11 ноября в Евразийском музее кочевых цивилизаций, было рекомендовано включить в перечень горы-шиханы Торатау, Юрактау и Куштау. Также подготовлена заявка на признание традиционного бортевого пчеловодства объектом сельскохозяйственного наследия.
В мероприятии участвовал федеральный ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Александр Алимов, подтвердивший поддержку со стороны МИД России. Специалисты планируют подготовить экспертное заключение по шиханам к лету 2026 года. В перспективе для включения в список также предложены Воскресенский медеплавильный завод и мавзолей Тура-хана.
Республика также выступила с инициативой создания Национальной сети геопарков ЮНЕСКО в России. Уфа и Стерлитамак готовят заявки на вхождение в Сеть креативных городов по направлениям «Музыка» и «Народное творчество».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.