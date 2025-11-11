Башкирия предложила новые объекты для включения в список ЮНЕСКО

В мероприятии участвовал федеральный ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Александр Алимов, подтвердивший поддержку со стороны МИД России. Специалисты планируют подготовить экспертное заключение по шиханам к лету 2026 года. В перспективе для включения в список также предложены Воскресенский медеплавильный завод и мавзолей Тура-хана.