В Омске студентку обокрали в автобусе, пока она спала

В Омске полиция раскрыла кражу в общественном транспорте. В дежурную часть обратилась 20-летняя студентка: по ее словам, она ехала домой на автобусе в сторону телевизионного завода, заснула в пути, а на конечной остановке ее разбудил водитель. Именно тогда девушка обнаружила пропажу сумки, в которой находились фотоаппарат, объектив и студенческий билет.