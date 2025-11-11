В Омске студентку обокрали в автобусе, пока она спала

В Омске полиция раскрыла кражу в общественном транспорте. В дежурную часть обратилась 20-летняя студентка: по ее словам, она ехала домой на автобусе в сторону телевизионного завода, заснула в пути, а на конечной остановке ее разбудил водитель. Именно тогда девушка обнаружила пропажу сумки, в которой находились фотоаппарат, объектив и студенческий билет.
Сотрудники уголовного розыска проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже причастна другая пассажирка. На кадрах видно, как женщина, севшая рядом со спящей студенткой, в районе площади Серова незаметно подвинула к себе чужую сумку и сошла с ней на следующей остановке.
Подозреваемую — 54-летнюю жительницу Омска — задержали на улице Демьяна Бедного. Похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.
На допросе задержанная заявила, что якобы собиралась вернуть фотоаппарат. Однако следователь отдела полиции № 4 квалифицировал действия женщины как кражу. Женщине предстоит отвечать в суде за свое деяние.
