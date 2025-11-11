Генпрокуратура: руководитель учреждения культуры пойдет под суд за получение крупной взятки

В Беларуси суд ждет руководителя учреждения культуры за получение взятки. Подробности привели в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Генпрокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении одного из руководителей учреждения культуры. Ему было инкриминировано получение взятки в крупном размере по части 2 статьи 430 Уголовного кодекса.
Из материалов дела следует, что фигурант в период с 23 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года в Минске в несколько приемов получил взятку от ИП в сумме не менее 417 000 российских рублей (14,2 тысячи белорусского рубля). Взятку обвиняемый получил за содействие в организации, а также проведении на концертной площадке спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий с участием профессиональных коллективов, артистов-исполнителей, авторов, представляемых этим предпринимателем.
