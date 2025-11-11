Генпрокуратура: руководитель учреждения культуры пойдет под суд за получение крупной взятки

Из материалов дела следует, что фигурант в период с 23 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года в Минске в несколько приемов получил взятку от ИП в сумме не менее 417 000 российских рублей (14,2 тысячи белорусского рубля). Взятку обвиняемый получил за содействие в организации, а также проведении на концертной площадке спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий с участием профессиональных коллективов, артистов-исполнителей, авторов, представляемых этим предпринимателем.