Премия за упокой: бухгалтера похоронной фирмы будут судить за хищение бюджетных средств

В Магнитогорске перед судом предстанет главный бухгалтер муниципальной похоронной службы. 37-летняя женщина обвиняется в систематическом присвоении бюджетных средств. По данным прокуратуры Челябинской области, она в течение семи месяцев незаконно начисляла себе премии, используя право подписи финансовых документов.
Как сообщает chel.aif.ru, общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей. Несмотря на то, что сотрудница похоронной фирмы полностью возместила причиненный ущерб, на ее имущество суд наложил арест до вынесения приговора.
Уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. Теперь судьям предстоит оценить все обстоятельства преступления и определить меру наказания.