Не уплатили на 3,7 миллиона рублей: КГК обнародовал подробности масштабной схемы уклонения от налогов в сфере такси в Беларуси

КГК раскрыл масштабную схему уклонения от налогов в сфере такси в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Схему выявили и пресекли сотрудники управления Департамента финансового контроля КГК по Гомельской области. Организаторами незаконной деятельности оказались трое гомельчан. Удалось установить, что фигуранты зарегистрировали на подставных лиц пять лжеструктур (заявленными видами деятельности данных компаний были оптовая торговля, разборка и снос зданий, компьютерное программирование). После этого данные фиктивные фирмы использовались для содействия в уклонении от уплаты налогов компаниям реального сектора экономики.
«Услугами преступной группы воспользовались руководители 6 компаний-такси в Гомеле и Могилеве (в этих фирмах работало 550 наемных водителей и использовалось 400 транспортных средств)», — сообщили в ведомстве.
И добавили, что между лжеструктурами и шестью компаниями такси были заключены фиктивные договоры аренды транспортных средств. В результате выручка от оказания услуг такси, которая фактически была получена реальными компаниями, поступала на расчетные счета лжеструктур и скрывалась от налогообложения.
В КГК добавили: в последующем большая часть выручки была обналичена лжеструктурами, распределялась организаторами противоправной схемы и руководителями компаний-такси, которые часть денег выплачивали водителям «в конверте». Остальное они тратили на личные нужды. Вместе с тем оставшаяся часть выручки возвращалась компаниям-такси в виде платы по фиктивным договорам аренды транспортных средств.
«Общая сумма неуплаченных налогов составила 3,7 млн. рублей», — заявили в КГК.
В отношении организаторов преступного бизнеса было заведено пять уголовных дел. Они задержаны.
