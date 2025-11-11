Не уплатили на 3,7 миллиона рублей: КГК обнародовал подробности масштабной схемы уклонения от налогов в сфере такси в Беларуси

Схему выявили и пресекли сотрудники управления Департамента финансового контроля КГК по Гомельской области. Организаторами незаконной деятельности оказались трое гомельчан. Удалось установить, что фигуранты зарегистрировали на подставных лиц пять лжеструктур (заявленными видами деятельности данных компаний были оптовая торговля, разборка и снос зданий, компьютерное программирование). После этого данные фиктивные фирмы использовались для содействия в уклонении от уплаты налогов компаниям реального сектора экономики.