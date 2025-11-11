Жительницу Ростова осудили за убийство сожителя

31-летнюю жительницу Ростова-на-Дону осудили за убийство сожителя. Женщина получила 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Об этом рассказали в пресс-службах СУ СК России по Ростовской области и донской прокуратуры.
По данным СК, смертельная ссора произошла в декабре 2024 года в одной из квартир жилого дома. Предварительно, ростовчанка напала на 44-летнего мужчину с ножом, в итоге пострадавший скончался на месте.
После случившегося женщину взяли под стражу. В суде дело рассматривалось в рамках части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
