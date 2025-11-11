Суд взыскал с осужденных за теракт в Петербурге 67 миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Суд взыскал 67 миллионов рублей ущерба с 11 осужденных за теракт в метро в Петербурге в 2017 году по иску метрополитена, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«Ленинский районный суд нашего города удовлетворил иск метрополитена к террористам. Суд взыскал с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадали несколько десятков пассажиров. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.