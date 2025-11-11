В Уфе открыт набор резервистов для защиты энергообъектов от дронов

В Уфе объявили о наборе мужчин в мобилизационный резерв для охраны объектов топливно-энергетического комплекса от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая информация появилась в администрации Демского района и мэрии города.
Согласно опубликованным данным, резервисты будут проходить службу исключительно на территории Башкирии. На время специальных сборов за ними сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.
Участникам программы предлагают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей при заключении контракта. Дополнительно предусмотрено вознаграждение в 75 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотник. Помимо сохранения гражданского заработка, резервисты будут получать выплаты от Министерства обороны РФ в размере 60 тысяч рублей. Также предусмотрено обеспечение жильем, питанием и обучение обращению с оружием.
В перспективе для отличившихся возможен особый статус и государственные награды за проявленную доблесть.
В мэрии уточнили, что контракт с резервистами заключается на срок три или пять лет. Размер единовременных выплат при подписании договора составляет для офицеров от 4,9 до 9,5 тысяч рублей, для сержантов — от 3,1 до 5,8 тысяч рублей, для рядовых — от 2,4 до 4,9 тысяч рублей.
Участникам сборов также положены регулярные ежемесячные выплаты и дополнительные надбавки. Заключить контракт можно в военном комиссариате по месту жительства.
