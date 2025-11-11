В Уфе открыт набор резервистов для защиты энергообъектов от дронов

В мэрии уточнили, что контракт с резервистами заключается на срок три или пять лет. Размер единовременных выплат при подписании договора составляет для офицеров от 4,9 до 9,5 тысяч рублей, для сержантов — от 3,1 до 5,8 тысяч рублей, для рядовых — от 2,4 до 4,9 тысяч рублей.