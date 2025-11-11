RT: Внучка экс-мэра Самары Тархова больше недели травила бабушку и дедушку

По словам близких семьи, экс-мэр ежемесячно давал Екатерине 200 тысяч рублей, но она заявляла, что этих денег мало. Из-за этого между родственниками возникали конфликты.
Екатерина приходила к бабушке и дедушке домой, устраивала скандалы. В какой-то момент они даже перестали пускать ее в квартиру.
Друг Тархова рассказал, что тот жаловался на внучку летом 2024 года. Говорил, что она бросила институт, работать не хочет и требует денег.
В декабре Екатерина начала ежедневно навещать бабушку с дедушкой. Собеседник RT утверждает, что каждый раз она незаметно подсыпала им в еду какие-то вещества, чтобы отравить.
С каждым днем Виктору и его жене становилось все хуже. Это продолжалось около десяти дней. При этом Екатерина наблюдала, как пожилые люди мучаются и умирают. В этом она сама призналась на допросе.
Когда Виктор с женой умерли, Екатерина расчленила тела и выбросила в мусорные контейнеры.
«Следователи до сих пор не смогли найти крупные останки тела, но обнаружили небольшие частички в квартире», — добавил источник.
Напомним, Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в начале этого года. Их близкие не могли с ними встретиться, а с телефона мужчины постоянно приходили смс о том, что он занят. После этого друг экс-мэра обратился в полицию.
По делу об убийстве Тарховых была задержана их внучка Екатерина Бельская. По данным следствия, она заранее купила пилу, канистры с химикатом и пластиковые емкости.
В марте на суде она заявила, что не хотела убивать дедушку и бабушку.