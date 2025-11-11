Наркотиков на миллион изъяли в Молдове: Полиция обнаружила в автомобиле 2.5 килограмма зелья, уже расфасованного для продажи

Обнаружена партия наркотиков на 1 миллион леев.
Объявлено о крупном изъятии наркотиков на сумму около 1 000 000 леев на въезде в Бельцы. Операция началась с задержания первого подозреваемого, который управлял автомобилем марки BMW, перевозящим около 2,5 килограмма гидропонной марихуаны и гашиша.
Наркотики были расфасованы в 140 пакетиков, предназначенных для продажи в Бельцах. Впоследствии был задержан и второй подозреваемый.
Правоохранители предполагают, что эти двое являются частью преступной группы, которая распространяет запрещенные вещества не только в Бельцах, но также в Теленештах и прилегающих районах, принимая заказы от клиентов через приложение Telegram.
