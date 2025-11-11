В Перми после гибели разбившегося строителя осудили двух рабочих

Речь идёт об инциденте, который случился в центре краевой столицы зимой 2025 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 8 февраля рабочий находился на стройплощадке на улице Пермской, 86. В один момент мужчина рухнул с опалубки 4 этажа и погиб от полученных травм.