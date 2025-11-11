В Перми после гибели разбившегося строителя осудили двух рабочих

Два рабочих предстали перед судом после гибели строителя, разбившегося на объекте в Перми, сообщает краевая прокуратура.
Речь идёт об инциденте, который случился в центре краевой столицы зимой 2025 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 8 февраля рабочий находился на стройплощадке на улице Пермской, 86. В один момент мужчина рухнул с опалубки 4 этажа и погиб от полученных травм.
После инцидента СУ СКР по Пермскому краю начало проверку, а позже на стройплощадке обнаружили ряд нарушений трудового законодательства. Как сообщает прокуратура, осенью 2025 года дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека» было рассмотрено в суде.
«Как установлено судами первой и апелляционной инстанции, трагедия произошла вследствие ненадлежащего соблюдения правил техники безопасности при проведении работ на высоте со стороны ответственных сотрудников, которые в момент гибели работника не контролировали производимые на высоте работы», — рассказывает прокуратура Пермского края.
Двоим рабочим, которые предстали перед судом, назначили лишение свободы, но заменили его на принудительные работы и запрет работать в сфере руководства и контроля техники безопасности на строительных объектах.