В Нижнем Новгороде задержали посредника, отмывшего для онлайн-казино 113 млн

Полиция Нижнего Новгорода раскрыла масштабную схему отмывания денег для нелегальных онлайн-казино. Задержан мужчина, при посредничестве которого через эту аферу были проведены более 113 миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-центр МВД России.