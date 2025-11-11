Ричмонд
В Нижнем Новгороде задержали посредника, отмывшего для онлайн-казино 113 млн

Нижегородская полиция задержала мужчину, который организовал мобильный центр по отмыванию денег для подпольных онлайн-казино. За пять месяцев через него прошли более 113 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Полиция Нижнего Новгорода раскрыла масштабную схему отмывания денег для нелегальных онлайн-казино. Задержан мужчина, при посредничестве которого через эту аферу были проведены более 113 миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Преступная деятельность велась на протяжении пяти месяцев. Задержанный организовал свой «офис» прямо в личном автомобиле, который использовался для обналичивания и перевода средств.

В ходе осмотра машины силовики обнаружили крупный арсенал для теневых операций. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в автомобиле находился целый склад техники и средств: около миллиона рублей наличными, 60 сим-карт, 20 смартфонов и множество банковских карт.

Следствие установило, что злоумышленник создал сложную и продуманную систему для обслуживания подпольных игорных заведений. Он использовал банковские карты и SIM-карты, оформленные на подставных лиц. Средства фигурант обналичивал, после чего переводил их владельцам казино через криптовалюту.

Организаторы казино платили посреднику процент за каждую проведенную транзакцию. В МВД подчеркнули, что это был «хорошо организованный преступный бизнес, который работал как отлаженный механизм».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей», которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

