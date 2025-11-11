В Перми ищут девушку со шрамом на шее, которая ушла из гостей и исчезла

Как рассказывает организация, инцидент случился вечером 9 ноября. 34-летняя Надежда Кожевникова находилась в гостях на улице Нефтяников (Индустриальный район). Около 22:30 часов она ушла из дома и с того момента её местонахождение остаётся неизвестно. Спустя 2 дня поисковый отряд опубликовал в социальных сетях ориентировку о поиске девушки.