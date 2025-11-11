Ричмонд
В Перми ищут девушку со шрамом на шее, которая ушла из гостей и исчезла

Она пропала вечером в Свердловском районе.

Источник: Поисковый отряд «Регион59 – поиск пропавших людей»

Поиск девушки со шрамом на шее, которая ушла из гостей и исчезла, ведётся в Перми, сообщает отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».

Как рассказывает организация, инцидент случился вечером 9 ноября. 34-летняя Надежда Кожевникова находилась в гостях на улице Нефтяников (Индустриальный район). Около 22:30 часов она ушла из дома и с того момента её местонахождение остаётся неизвестно. Спустя 2 дня поисковый отряд опубликовал в социальных сетях ориентировку о поиске девушки.

По данным волонтёров, рост Надежды составляет около 150 сантиметров, у неё плотное телосложение, карие глаза и тёмные волосы. Особой приметой выделяют шрам на левой стороне шеи.

В день своего исчезновения пропавшая была одета в удлинённую бежевую куртку, чёрное платье в горошек, чёрные колготки и кроссовки бело-розового цвета. С собой у девушки была чёрная сумка.

Все, кому известно местонахождение исчезнувшей девушки, могут сообщить об этом по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; 8−912−880−41−60 — волонтёры.