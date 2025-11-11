20-летний на Infinity протаранил металлическое ограждение в центре Минска

Днем во вторник, 11 ноября, 20-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Infinity, ехал по проспекту Победителей. Согласно предварительным данным, в момент выбора скорости мужчина не учел погодные условия, не справился с управлением из-за чего выехал за пределы дороги и врезался в разделительное ограждение. В ГАИ отметили, что никто не пострадал, а у авто механические повреждения.