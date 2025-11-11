Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший сотрудник ГАИ в Башкирии осужден за взятки и злоупотребление полномочиями

Экс-полицейский получил 4 года колонии за получение взяток в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции, признанному виновным в получении взяток и превышении служебных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе суда, установлено, что экс-полицейский получил взятку на общую сумму 63 тысячи рублей. За вознаграждение он обеспечивал беспрепятственное рассмотрение заявлений о внесении изменений в конструкцию транспортных средств и ускоренное оформление необходимых документов. Также мужчина выдал разрешение на монтаж газобаллонного оборудования на автомобиль без проведения положенной проверки.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде четырёх лет лишения свободы, а также оштрафовал его на 550 тысяч рублей. Дополнительно ему запретили на три года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, с лишением звания «капитан полиции».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.