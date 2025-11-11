Бывший сотрудник ГАИ в Башкирии осужден за взятки и злоупотребление полномочиями

В Стерлитамаке городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции, признанному виновным в получении взяток и превышении служебных полномочий.
Как сообщили в пресс-службе суда, установлено, что экс-полицейский получил взятку на общую сумму 63 тысячи рублей. За вознаграждение он обеспечивал беспрепятственное рассмотрение заявлений о внесении изменений в конструкцию транспортных средств и ускоренное оформление необходимых документов. Также мужчина выдал разрешение на монтаж газобаллонного оборудования на автомобиль без проведения положенной проверки.
Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде четырёх лет лишения свободы, а также оштрафовал его на 550 тысяч рублей. Дополнительно ему запретили на три года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, с лишением звания «капитан полиции».
