В Кишиневе аферист снимал номера с машин, а затем требовал выкуп с автовладельцев: Пострадали не менее 17 человек

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе полиция сектора Ботаника задержала 30-летнего уроженца Бендер, который подозревается в организации целой схемы шантажа.

По данным следствия, мужчина специализировался на краже номерных знаков с припаркованных автомобилей. Затем он связывался с владельцами, требуя выкуп в разной валюте за возврат украденного.

На данный момент задержанному вменяется совершение не менее 17 таких эпизодов шантажа. Подозреваемый помещен под арест на 30 суток. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.