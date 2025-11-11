Аферу с детскими пособиями раскрыли в Воронежской области

Схема, согласно обвинению, работала с февраля 2023 по ноябрь 2024 года. Сотрудница фонда использовала учетную запись на портале госуслуг, чтобы трижды подать заявления от имени своих родственников на назначение ежемесячных выплат на детей. В этих заявлениях она указывала недостоверные сведения о составе семьи и доходах. В частности, речь шла о пяти несовершеннолетних детях, что давало право на повышенные пособия.