В Братске заместитель директора магазина до смерти избил посетителя универмага

Заподозрив кражу, он хотел задержать мужчину у выхода и ударил его кулаком в живот.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске заместитель директора магазина до смерти избил посетителя универмага. 24-летний сотрудник в июле 2024 года заметил по видеокамерам мужчину, складывающего продукты в пакет. Заподозрив кражу, он попытался задержать мужчину у выхода и ударил его кулаком в живот. Пострадавший через пять дней умер в больнице. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— У подсудимого были основания полагать о совершении потерпевшим гражи, поэтому он мог задержать посетителя. Однако сотрудник превысил меры, необходимые для задержания лица, совершившего преступление, — уточняется в материалах дела.

С учётом этих обстоятельств суд признал подсудимого виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания совершившего преступление». Мужчину приговорили к ограничению свободы на 1 год 6 месяцев.