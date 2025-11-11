В Братске заместитель директора магазина до смерти избил посетителя универмага. 24-летний сотрудник в июле 2024 года заметил по видеокамерам мужчину, складывающего продукты в пакет. Заподозрив кражу, он попытался задержать мужчину у выхода и ударил его кулаком в живот. Пострадавший через пять дней умер в больнице. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.