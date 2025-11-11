Во Франции над пороховым заводом заметили дрон

Производство пороха на новом заводе Eurenco началось в январе. Он должен позволить ежегодно производить 100 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, из которых 80% пойдут на нужды Украины.
«В понедельник вечером над заводом Eurenco, производящим порох для крупнокалиберных снарядов для французской армии, дважды пролетел дрон. Было начато расследование», — говорится в материале.
Расположенная на объекте система создания помех и идентификации не сработала и не смогла перехватить БПЛА, сообщает радиостанция. На место были направлены несколько полицейских патрулей, однако оператора дрона обнаружить так и не удалось, передает Europe 1.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны — «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.