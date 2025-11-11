Две жительницы Самарской области попали в «черный список» чиновников

Ирина Пестрячева, ранее работавшая главным специалистом-экспертом территориального отдела управлении Роспотребнадзора в Самарской области в Тольятти, внесена в реестр под № 5709. Ее увольнение связано с нарушением законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе РФ», включая непредоставление сведений о доходах и имуществе.