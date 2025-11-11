В Башкирии прекратил действовать режим беспилотной опасности. Согласно информации, размещенной в телеграм-канале регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям, ограничительный режим был отменен после нескольких часов действия.
Как уточнили в госкомитете республики по ЧС, режим ввели в 13:40 по местному времени и отменили в 19:10. В период его действия в международном аэропорту Уфы также действовал временный запрет на приём и отправку авиарейсов, который продолжался приблизительно три часа.
