Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде 14-летняя школьница атаковала подругу перцовым спреем

В ситуации разбираются сотрудники полиции.

В Ворошиловском районе Волгограда полиция проверяет инцидент между двумя ученицами 14 лет, произошедший 10 ноября 2025 года во время перемены в одной из школ.

По предварительным данным, между девочками вспыхнула словесная ссора, в ходе которой одна из них распылила перцовый баллончик в лицо другой. Информация о происшествии появилась в соцсетях, после чего ее зарегистрировали в отделе полиции № 5 УМВД по Волгограду.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составили административный протокол против законного представителя девочки, применившей баллончик, по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Окончательное решение по делу будет принято по итогам проверки.

Ранее в рамках учений злоумышленники едва не захватили одну из школ в Волгограде.