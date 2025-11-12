В Волгограде 14-летняя школьница атаковала подругу перцовым спреем

По предварительным данным, между девочками вспыхнула словесная ссора, в ходе которой одна из них распылила перцовый баллончик в лицо другой. Информация о происшествии появилась в соцсетях, после чего ее зарегистрировали в отделе полиции № 5 УМВД по Волгограду.