В уфимской школе проверяют сообщение о травле третьеклассника

Следственный комитет начал проверку по факту буллинга в школе Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начата проверка по факту возможной травли ученика третьего класса. В ходе мониторинга средств массовой информации следователями было обнаружено сообщение о том, что школьник после перевода в новое учебное заведение подвергается травле со стороны других учащихся.

По информации матери ребенка, после ее обращений к педагогу и родителям одноклассников ситуация не улучшилась, а наоборот, усугубилась. Свои слова она подкрепила видео, на котором запечатлена потасовка детей.

— Следственный отдел по Советскому району Уфы организовал процессуальную проверку по признакам халатности, предусмотренной статьёй 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и оценить достаточность мер, принимаемых администрацией образовательного учреждения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По завершении проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято соответствующее процессуальное решение.

