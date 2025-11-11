Житель Перми избил юношу, похитил собаку и угрожал убить его мать, сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.
По данным следствия, весной 2025 года мужчина, идя по одной из улиц в посёлке Майский, заметил юношу, который выгуливал немецкую овчарку на поводке. Пермяку показалось, что тот жестоко обращается с животным, и потребовал отдать ему собаку. Получив отказ, он ударил молодого человека кулаком в живот и, угрожая разбитой бутылкой, забрал пса.
Пострадавший сразу же побежал к родителям за помощью. В результате за мужчиной погналась мать избитого юноши и увидела, что тот тащит собаку на поводке и пинает ногами. Когда женщина догнала преступника и попыталась забрать питомца, он ударил её по лицу, а после, сдавив ей шею поводком, начал угрожать расправой.
«История могла закончиться трагедией, если бы преступника не спугнули прохожие», — отметили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой по ч. 2 ст. 162 УК РФ и угрозы убийством по ч. 1 ст. 119 УК РФ.
Решением суда пермяка приговорили к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
