Жителя Иркутска оштрафовали за организацию майнинговой деятельности. Правоохранители проверили один из гаражных кооперативов Октябрьского района. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.
— Там обнаружили и изъяли восемь единиц майнингового оборудования. Сумма ущерба, возникшего из-за неуплаты за электроэнергию, превысила 200 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе ведомства.
На основании этого надзорный орган вынес постановление о заведении административного дела по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния». Нарушителя оштрафовали на сумму более 280 тысяч рублей.
