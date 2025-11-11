Ричмонд
Жителя Иркутска оштрафовали за организацию майнинговой деятельности

Нарушитель установил оборудование в гаражном кооперативе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Иркутска оштрафовали за организацию майнинговой деятельности. Правоохранители проверили один из гаражных кооперативов Октябрьского района. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.

— Там обнаружили и изъяли восемь единиц майнингового оборудования. Сумма ущерба, возникшего из-за неуплаты за электроэнергию, превысила 200 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе ведомства.

На основании этого надзорный орган вынес постановление о заведении административного дела по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния». Нарушителя оштрафовали на сумму более 280 тысяч рублей.

