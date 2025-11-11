Жителя Иркутска оштрафовали за организацию майнинговой деятельности

На основании этого надзорный орган вынес постановление о заведении административного дела по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния». Нарушителя оштрафовали на сумму более 280 тысяч рублей.