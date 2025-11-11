Представитель подтвердил смерть бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера

Это не первое громкое разбирательство в семье Слуцкера. В 2013 году он претендовал на половину дома при разводе с первой женой Ольгой Слуцкер. Об этом сообщало издание Daily Mail. Суд постановил, что дом, стоимость которого оценивалась в 40 млн фунтов, полностью принадлежит бывшей жене Слуцкера. Дом был куплен в 2000 году через офшорный трастовый фонд и перестроен из четырех квартир.