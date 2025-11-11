Минздрав Чечни назвал число пострадавших при ЧП на похоронах

«За помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, двое из них — в отделении реанимации. Остальные получили лечение амбулаторно и находятся под наблюдением врачей по месту жительства», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что все медорганизации обеспечены необходимыми ресурсами, помощь оказывается в полном объеме.
Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов взял ситуацию под личный контроль. Следователи и прокуратура начали проверку после ЧП.
Ранее в пресс-службе администрации Гудермесского района сообщили агентству об обрушении временной деревянной конструкции на похоронах в селе Ишхой-Юрт.