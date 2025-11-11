Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Чечни назвал число пострадавших при ЧП на похоронах

ГРОЗНЫЙ, 11 ноя — РИА Новости. После обрушения балкона частного домовладения на похоронах в Чечне в больницу попали более 40 человек.

Источник: РИА "Новости"

«За помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, двое из них — в отделении реанимации. Остальные получили лечение амбулаторно и находятся под наблюдением врачей по месту жительства», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что все медорганизации обеспечены необходимыми ресурсами, помощь оказывается в полном объеме.

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов взял ситуацию под личный контроль. Следователи и прокуратура начали проверку после ЧП.

Ранее в пресс-службе администрации Гудермесского района сообщили агентству об обрушении временной деревянной конструкции на похоронах в селе Ишхой-Юрт.