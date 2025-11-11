«Я бы не хотел этим заниматься»: глава Башкирии признался, что ему тяжело от реконструкции памятника Салавату Юлаеву

В ходе прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реставрационных работ памятника Салавату Юлаеву. Он отметил, что изначально решение о реставрации вызвало неоднозначную реакцию в обществе, однако демонтаж был необходим, поскольку природные факторы могли привести к падению монумента с постамента. Он также ответил на вопрос: «Будет ли глава контролировать каждый этап работ?».
— Я бы не хотел этим заниматься — контролировать все этапы. У нас есть партнеры, которые этим заняты. В самом начале нас в чем только не обвиняли, когда эта история началась. До этого был такой водораздел в обществе, когда мы объявили о том, что памятник надо реставрировать, — признался Хабиров.
По словам руководителя региона, все этапы работ сопровождает специально созданная комиссия. Планируется не только восстановить сам памятник, но и благоустроить прилегающую территорию. Открытие обновленного монумента запланировано на октябрь 2027 года.
Также в прямом эфире стало известно, что памятник уже перевезен в специализированную мастерскую в уфимском районе Черниковка, где размещается в ангаре площадью 1000 квадратных метров. Там ведутся все необходимые реставрационные работы.
Напомним, что демонтаж памятника начался 4 октября. Необходимость реставрации была выявлена еще весной 2020 года, когда монумент признали аварийным. Этот объект культурного наследия федерального значения давно стал одним из главных символов республики.
