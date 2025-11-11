Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии бывшего начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого за получение взятки и злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Суд назначил Вертелецкому наказание в виде 10 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Также суд лишил его воинского звания полковника и госнаград.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима. Помимо этого, суд обязал его погасить иск на 778 тысяч рублей.

Второго фигуранта дела полковника Владимира Хорошунова суд приговорил к 6 годам колонии общего режима, отметили в суде.

По данным следствия, в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с директором АО «Чебоксарский завод “Металлист”» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили от Червякова взятки более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей.