Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет

«Суд назначил Вертелецкому наказание в виде 10 лет лишения свободы», — сказали в суде.
Также суд лишил его воинского звания полковника и госнаград.
Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима. Помимо этого, суд обязал его погасить иск на 778 тысяч рублей.
Второго фигуранта дела полковника Владимира Хорошунова суд приговорил к 6 годам колонии общего режима, отметили в суде.
По данным следствия, в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с директором АО «Чебоксарский завод “Металлист”» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили от Червякова взятки более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей.