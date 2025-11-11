Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет

По данным следствия, в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с директором АО «Чебоксарский завод “Металлист”» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили от Червякова взятки более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей.