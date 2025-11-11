Глава Башкирии рассказал о системе защиты от беспилотников

Для изменения ситуации был сформирован перечень особо важных объектов, для каждого из которых разработали индивидуальный план защиты. Все меры безопасности разделили на пассивные и активные. Металлические конструкции вокруг предприятий, отнесенные к пассивной защите, продемонстрировали высокую эффективность, так как именно они позволили сохранить ключевые объекты во время атак.