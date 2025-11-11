Глава Башкирии рассказал о системе защиты от беспилотников

В ходе прямой линии с жителями Башкирии глава республики Радий Хабиров подробно остановился на вопросах противодействия беспилотным летательным аппаратам. Руководитель региона признал, что Башкирия стала объектом систематических атак с использованием дронов, которые приобрели регулярный характер.
По словам руководителя республики, эти нападения отличаются продуманностью и постоянством, а технические возможности нападающих продолжают развиваться. В начале специальной военной операции стратегические предприятия не были подготовлены к таким угрозам, так как охрана располагала лишь гладкоствольным оружием.
Для изменения ситуации был сформирован перечень особо важных объектов, для каждого из которых разработали индивидуальный план защиты. Все меры безопасности разделили на пассивные и активные. Металлические конструкции вокруг предприятий, отнесенные к пассивной защите, продемонстрировали высокую эффективность, так как именно они позволили сохранить ключевые объекты во время атак.
Хабиров также затронул вопрос временных неудобств для населения, связанных с противодействием беспилотникам, включая ограничения мобильного интернета. Он отметил, что, несмотря на возникающие трудности, к таким мерам необходимо адаптироваться, поскольку республика является непосредственным участником текущих событий.
