Директор Дагомысского ДРСУ дал показания на депутата Вороновского

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Директор Дагомысского ДРСУ Сафарабий Напсо дал показания на депутата Госдумы Анатолия Вороновского, подозреваемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Напсо дал подробные показания о том, что в интересах Анатолия Вороновского оплачивал приобретение имущества и выполнение работ для его близких лиц через подконтрольное ООО “Вектор” и своего двоюродного брата Харту. Это полностью подтвердили Харту и заместитель директора ООО “Вектор” Сидоров», — сказал собеседник агентства.

Сегодня Госдума на пленарном заседании одобрила лишение неприкосновенности Вороновского. Парламентарии также поддержали возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере.

По словам депутата Константина Затулина, Вороновский подозревается в получении 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он пообещал сотрудничать со следствием и не скрываться.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении члена комитета по транспорту неприкосновенности. В начале недели профильная комиссия провела заседание, на котором присутствовал представитель Генпрокуратуры и сам депутат, и рекомендовала поддержать просьбу.

