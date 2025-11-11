Ричмонд
В Молдове женщина обобрала своего работодателя на 1 млн леев и проиграла деньги в азартные игры: Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы

Также суд наложил арест на имущество подсудимой до полного возмещения ущерба.

Источник: Комсомольская правда

Пять лет за азарт: работница перевела деньги предприятия на свой счёт, чтобы играть в Национальную лотерею.

Женщина из Новых Анен, 38 лет, получила 5 лет и 3 месяца тюрьмы за присвоение более миллиона леев, чтобы участвовать в Национальной лотерее. Суд признал её виновной в хищении средств предприятия и взыскал весь ущерб в пользу работодателя.

По версии прокуратуры Каушан, в период с апреля по октябрь 2024 года подсудимая, работая в компании и имея доступ к её финансовым ресурсам, присвоила 4 164,88 леев из средств предприятия. Кроме того, она через рабочий компьютер перевела на свой личный счёт на онлайн-платформе Национальной лотереи 1 148 408,60 леев. Общий ущерб работодателю составил 1 152 573,48 леев.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск предприятия и наложил арест на имущество подсудимой до полного возмещения ущерба. До вступления приговора в силу женщина сохраняет презумпцию невиновности.

