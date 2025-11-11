Работники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры в Борисове

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Борисове работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
11 ноября спасателям поступила информация о пожаре на ул. Трусова в райцентре. По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление из балкона квартиры, расположенной на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. При проведении разведки спасатели обнаружили в комнате хозяина жилища. Работники МЧС вынесли его на свежий воздух и передали медикам. Спасенный госпитализирован.
Пожар ликвидировали спасатели. На месте происшествия работало пять единиц техники МЧС.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. -0-