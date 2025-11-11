Ричмонд
В школе Башкирии в туалете подрались девочки-подростки

В Нефтекамске прокуратура проверяет обстоятельства драки школьниц.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура начала проверку по факту конфликта между двумя ученицами одной из школ Нефтекамска. По предварительной информации, 10 ноября днем в учебном заведении произошла ссора между школьницами, которая переросла в драку. Вся ссора попала на камеры других школьников, а само видео попало в Сеть.

— В ходе проверки прокурорские работники установят все обстоятельства случившегося, определят причины конфликта и проверят соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, — прокомментировали в прокуратуре.

Также, как добавили в ведомстве, будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения. При выявлении нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

