В школе Башкирии в туалете подрались девочки-подростки

Прокуратура начала проверку по факту конфликта между двумя ученицами одной из школ Нефтекамска. По предварительной информации, 10 ноября днем в учебном заведении произошла ссора между школьницами, которая переросла в драку. Вся ссора попала на камеры других школьников, а само видео попало в Сеть.