Массовое ДТП с девятью авто произошло на пр. Независимости в Минске

Днем 11 ноября 45-летний водитель BMW на перекрестке пр. Независимости с ул. Волгоградской столкнулся с двумя автомобилями. В дальнейшем водитель выехал за пределы проезжей части, чтобы объехать данные авто, и продолжил движение по пр. Независимости. На перекрестке с ул. Толбухина он столкнулся еще с шестью автомобилями. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.