Массовое ДТП с девятью авто произошло на пр. Независимости в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием девяти автомобилей произошло на пр. Независимости в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем 11 ноября 45-летний водитель BMW на перекрестке пр. Независимости с ул. Волгоградской столкнулся с двумя автомобилями. В дальнейшем водитель выехал за пределы проезжей части, чтобы объехать данные авто, и продолжил движение по пр. Независимости. На перекрестке с ул. Толбухина он столкнулся еще с шестью автомобилями. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. -0-