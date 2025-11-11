«Проблему знаю»: глава Башкирии признал проблемы общественного транспорта и дал неутешительный прогноз

В ходе прямой линии с жителями глава Башкирии Радий Хабиров ответил на многочисленные жалобы уфимцев, касающиеся работы общественного транспорта. Он признал наличие проблем, но отметил, что их быстрое решение пока невозможно.
По словам руководителя региона, в настоящее время предпринимаются меры по укреплению «Башавтотранса», который успешно справляется с поставленными задачами, хотя и перегружен обязанностями. В числе первоочередных решений — это приобретение новых автобусов и запуск дополнительных маршрутов, а также развитие электротранспорта. На следующий год уже запланирована закупка новой техники для «Башавтотранса».
Хабиров констатировал, что транспортная сеть Уфы действительно отстает в развитии. При этом «Башавтотранс» не сможет единолично решить все проблемы, поскольку частные перевозчики отказываются участвовать в конкурсах из-за неудовлетворительных тарифов. Повышение тарифов, в свою очередь, вызвало бы недовольство населения и дополнительную финансовую нагрузку на граждан.
Отдельной проблемой остается внедрение транспортной карты «Алга». Частные операторы отказываются подключаться к системе, если это не было предусмотрено первоначальными условиями конкурсов.
Глава республики подтвердил, что жалобы на транспорт продолжают поступать, особенно в вечернее время после 22:00. Несмотря на понимание проблемы, Хабиров не пообещал кардинальных улучшений в 2026 году.
— Эти жалобы сыпятся, да. Особенно после 10 вечера. Проблему знаю, больших прорывов в 2026-м году ждать не придется, — сказал он.
