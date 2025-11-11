«Проблему знаю»: глава Башкирии признал проблемы общественного транспорта и дал неутешительный прогноз

По словам руководителя региона, в настоящее время предпринимаются меры по укреплению «Башавтотранса», который успешно справляется с поставленными задачами, хотя и перегружен обязанностями. В числе первоочередных решений — это приобретение новых автобусов и запуск дополнительных маршрутов, а также развитие электротранспорта. На следующий год уже запланирована закупка новой техники для «Башавтотранса».